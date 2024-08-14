الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

المشهد السياسي | بري يكشف عبر "الجديد" كواليس اللقاء مع هوكستين

2024-08-14 | 12:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المشهد السياسي | بري يكشف عبر &quot;الجديد&quot; كواليس اللقاء مع هوكستين
المشهد السياسي | بري يكشف عبر "الجديد" كواليس اللقاء مع هوكستين

هل من حرب كبرى أم لا حرب؟ سؤال طرحناه على رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب لقائه المبعوث الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين فأجاب عبر الجديد قائلا: الأمر يتوقف على الايام القليلة المقبلة.. في إشارة الى المفاوضات حول وقف اطلاق النار في غزة.

انطلق هوكشتاين مع الرئيس بري من أن المفاوضات ستحدث على أساس اقتراح بايدن الاساسي من دون أي تعديلات، معتبرا وفق تعبير الرئيس بري أن هذه الجولة هي بمثابة "الخرطوشة الاخيرة"، وأكد هوكشتاين في عين التينة أن الولايات المتحدة الاميركية مارست ضغطا كبيرا على نتنياهو جعلته يقبل باقتراح بايدن، في المقابل يضغط المصري والقطري على حماس لإنجاح المفاوضات.
وقال الرئيس بري للجديد إنه سمع من هوكشتاين أن الاميركي يريد التهدئة وتخفيض التصعيد العسكري، وهو لم يطلب منا أي تدخل مع حزب الله ولكنه تمنى أن لا يجري التصعيد على طرفي الحدود ومن الجميع.
وأكد الرئيس بري للجديد أن هوكشتاين لم يأت من تل أبيب، إنما حضر مباشرة الى بيروت ووصل ليل الثلاثاء واستهل صباح الاربعاء نشاطه، وفي حضوره رسالة أميركية واضحة بأن لبنان غير مغيب عن المفاوضات الجارية، وهو يعيد ما كان به مقتنعا بأنه فور وقف إطلاق النار في غزة سيتوقف في لبنان.
وأضاف الرئيس بري للجديد أن هوكشتاين ذكر موضوع البوارج الاميركية وعلل وجودها لمنع الحرب في المنطقة، وأضاف لا نتمنى أن نستعملها.. في حين أن الرئيس بري كرر على مسامع هوكشتاين كل المجازر التي اقترفها العدو الاسرائيلي في معركة طوفان الاقصى.
الحل في المرحلة المقبلة يقول الرئيس بري عنوانه ال١٧٠١ لا غير، إلا أن التمديد لليونيفل أخذ حيزا كبيرا من النقاش مع المبعوث الاميركي نتيجة بعض الاعتراضات الاميركية، إلا أن الرئيس بري احال هوكشتاين الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية للاستماع الى موقفهما، 
من جهة اخرى اكد الرئيس بري اصراره على وقف اطلاق النار في غزة للانطلاق نحو تطبيق ال١٧٠١ بكل مندرجاته، في حين أن الجانب الاميركي يتحدث عن تخفيض الاعمال القتالية.
وخص الرئيس بري الجديد بالقول إن وزير خارجية فرنسا سيصل غدا الى لبنان وسيكون له جولة عقب جولة هوكشتاين وسيلتقي الرئيس بري فور وصوله عند الساعة الثانية والنصف.





المشهد السياسي | بري يكشف عبر "الجديد" كواليس اللقاء مع هوكستين

خاص الجديد

محليات

المشهد السياسي

نبيه بري

ىموس هوكستين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارتان من الطيران الحربي الإسرائيلي على حولا وبليدا
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة شيحين

اقرأ ايضا في خاص الجديد

ليلة مرجعيون الصعبة.. مراسل الجديد ينقل آخر مستجدات الضربة الإسرائيلية
Play
16:37
Play

ليلة مرجعيون الصعبة.. مراسل الجديد ينقل آخر مستجدات الضربة الإسرائيلية

ليلة مرجعيون الصعبة.. مراسل الجديد ينقل آخر مستجدات الضربة الإسرائيلية

16:37

ليلة مرجعيون الصعبة.. مراسل الجديد ينقل آخر مستجدات الضربة الإسرائيلية

ليلة مرجعيون الصعبة.. مراسل الجديد ينقل آخر مستجدات الضربة الإسرائيلية

مقدمة النشرة المسائية: قلب هوكشتاين لا يزال على الشمال
Play
13:49
Play

مقدمة النشرة المسائية: قلب هوكشتاين لا يزال على الشمال

"عدم اليقين" الأميركي بشأن الهجوم الإيراني المحتمل دفع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إرجاء زيارته للمنطقة. الواقعة على فالقين من تصعيد وصفقة، وتعرضت أجواؤها لخرق دبلوماسي أميركي متعدد الأذرع..

13:49

مقدمة النشرة المسائية: قلب هوكشتاين لا يزال على الشمال

"عدم اليقين" الأميركي بشأن الهجوم الإيراني المحتمل دفع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إرجاء زيارته للمنطقة. الواقعة على فالقين من تصعيد وصفقة، وتعرضت أجواؤها لخرق دبلوماسي أميركي متعدد الأذرع..

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024