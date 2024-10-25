وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لـ الجديد: الغارة على جسر جوسي بعد مكتب الأمن العسكري السوري أدت الى قطع تام للمعبر الذي يربط الأراضي اللبنانية بالسورية عند نقطة القاع

يديعوت أحرونوت عن جنود العدو على الحدود الشمالية: هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة

يديعوت أحرونوت عن جنود العدو على الحدود الشمالية: هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة