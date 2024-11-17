غارة رأس النبع تُسفر عن استشهاد الحاج محمد عفيف

شنّ العدو الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى حزب البعث الاشتراكي في منطقة رأس النبع، وأفادت "معلومات الجديد" بأنها أسفرت عن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحاج محمد عفيف.



وفي بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أفاد أن الغارة أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.



ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة في المنطقة.



كما يُذكر أن هذه هي المرّة الخامسة التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي العاصمة بيروت.