أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل

- مروان كعكي - موظف في المرفأ
- محمد قصابية- موظف في المرفأ
- ربيع سرور – مسؤول الأمن في العنبر رقم 12
العميد ريمون خوري مدير عام الجمارك
العميد عادل فرنسيس - الجمارك
العميد نجم الاحمدية - الامن العام
العميد منح صوايا - عميد سابق في الامن العام
محمد حسن مقلد - عميد سابق في الامن العام
العميد مروان عيد – الجيش اللبناني
العميد ادمون فاضل – مدير المخابرات السابق
إضافة الى تحديد جلسات استجواب لكل من
غراسيا القزي – عضو المجلس الأعلى للجمارك و العميد المتقاعد اسعد الطفيلي – رئيس المجلس الأعلى للجمارك
وفي معلومات الجديد، فإن جلسات الاستجواب تبدأ في 7 شباط وتمتد على 3 مراحل وتشمل كبار السياسيين والأمنيين خلال شهري آذار ونيسان قبل صدور القرار الظني.