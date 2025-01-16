أمنيون وموظفون جدد إلى التحقيق في قضية المرفأ.. الجديد تكشف التفاصيل

- مروان كعكي - موظف في المرفأ

- محمد قصابية- موظف في المرفأ

- ربيع سرور – مسؤول الأمن في العنبر رقم 12

العميد ريمون خوري مدير عام الجمارك

العميد عادل فرنسيس - الجمارك

العميد نجم الاحمدية - الامن العام

العميد منح صوايا - عميد سابق في الامن العام

محمد حسن مقلد - عميد سابق في الامن العام

العميد مروان عيد – الجيش اللبناني

العميد ادمون فاضل – مدير المخابرات السابق

إضافة الى تحديد جلسات استجواب لكل من

غراسيا القزي – عضو المجلس الأعلى للجمارك و العميد المتقاعد اسعد الطفيلي – رئيس المجلس الأعلى للجمارك

وفي معلومات الجديد، فإن جلسات الاستجواب تبدأ في 7 شباط وتمتد على 3 مراحل وتشمل كبار السياسيين والأمنيين خلال شهري آذار ونيسان قبل صدور القرار الظني.