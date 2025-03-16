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مراسل الجديد: استشهاد طفل جراء قصف مصدره ريف القصير في سوريا على بلدات حدودية في البقاع
2025-03-16 | 17:44
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مراسل الجديد: استشهاد طفل جراء قصف مصدره ريف القصير في سوريا على بلدات حدودية في البقاع
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