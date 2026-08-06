بين التقدّم والتعقيد.. ماذا أنجزت مفاوضات روما؟ (تابعوا النشرة المسائية)

معلومات الجديد: كليرفيلد أجرى نقاشات مع عدد من الدول التي يمكن أن تكون معنية بلجنة المراقبة وآلية عملها ومنها دول عربية مهتمة بالشأن اللبناني إلا أن تركيبة اللجنة ودورها وصلاحياتها لم تنضج بعد