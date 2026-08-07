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2026-08-07 | 13:15
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مصادر مطلعة لـ"الجديد": الرئيس برّي يبدي استياءه من أجواء المفاوضات الأخيرة وقرار استبعاد "اليونيفيل" نهائياً
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