معلومات الجديد عمّا دار بين الرئيس سلام ووزير الدفاع: الرئيسان عون وبري دخلا على خط المعالجة في محاولة لتدوير الزوايا ومنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة