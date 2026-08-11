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خاص الجديد

معلومات الجديد عمّا دار بين الرئيس سلام ووزير الدفاع: الرئيسان عون وبري دخلا على خط المعالجة في محاولة لتدوير الزوايا ومنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة

2026-08-11 | 13:09
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معلومات الجديد عمّا دار بين الرئيس سلام ووزير الدفاع: الرئيسان عون وبري دخلا على خط المعالجة في محاولة لتدوير الزوايا ومنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة
معلومات الجديد عمّا دار بين الرئيس سلام ووزير الدفاع: الرئيسان عون وبري دخلا على خط المعالجة في محاولة لتدوير الزوايا ومنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة
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معلومات الجديد عمّا دار بين الرئيس سلام ووزير الدفاع: الرئيسان عون وبري دخلا على خط المعالجة في محاولة لتدوير الزوايا ومنع الخلاف من التحول إلى أزمة داخل الحكومة

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مراسل الجديد: إجتماع يعقد داخل مجلس النواب بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام في محاولة لحل الخلاف مع وزير الدفاع
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد

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