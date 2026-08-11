مصادر "حزب الله" للجديد عن انسحاب نوابه بعد إلغاء عقوبة الإعدام: اعتراض نواب الحزب أتى على تخفيض قانون عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة كما ان قانون العفو العام يخفض الاشغال الشاقة إلى عقوبة ادنى