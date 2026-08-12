بعد قانون العفو.. هل سيفرج عن الشيخ أحمد الأسير؟

بعد اقرار قانون العفو العام وتخفيق العقوبات، يطرح السؤال، هل سيكون الشيخ أحمد الأسير من ضمن الذي سيفرج عنهم وفق القانون. بحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الجديد"، فإن نحو نصف الموقوفين الإسلاميين سيخرجون فوراً من السجون، اي ان 79 موقوفاً او محكوماً سيفرج عنهم من أصل 146، أما الأسير فلن يكون من ضمن هذه الدفعة. على يجري الافراج عن الآخرين على دفعات متتالية بعضهم خلال أشهر وبعضهم خلال سنة، وأقصى مدة تصل الى 6 سنوات، بذلك يكون جرى الافراج عن جميع الموقوفين الإسلاميين، أما بالنسبة للمدة المتوقع ان يفرج بعدها عن الشيخ أحمد الأسير فهي سنة و8 أشهر، نظراً الى ان الملف اليوم لدى محكمة التمييز، وينتظر تثبيت حكمها في الملف، وذلك بعدما جرى سابقا الحكم عليه بالإعدام قبل تمييزه.