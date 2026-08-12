معلومات الجديد: الجنرال الأميركي كليرفيلد نقل إلى قيادة الجيش اللبناني ما يمكن وصفه بالتوقعات المنتظرة من الجيش في المرحلة المقبلة، ولاسيما في ملف حصر السلاح شمال الليطاني