📺 مجلس القلوب المليانة! ( في النشرة بعد قليل)

مصادر الإليزيه لـ"الجديد": مشاورات مع إيطاليا للبحث في إعادة صياغة مهمة أمنية دولية جديدة تمنع حدوث فراغ في الجنوب ولبنان لم يتقدّم حتى الآن بطلب ينسجم مع المطالب الأميركية المطروحة في مجلس الأمن