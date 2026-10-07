أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:58
بالفيديو - درون تتسلل إلى منزل في الجنوب
07:16
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد
00:30
ما الذي تخطّط له إسرائيل في جبل الريحان وسجد؟ (الأنباء الإلكترونية)
2026-10-06
ليلى عبد اللطيف: الواتساب إلى زوال والشارع والدولار يشتعلان في لبنان (فيديو)
2026-10-06
توقعات ليلى عبد اللطيف عن سوريا : الرئيس احمد الشرع في ولاية رئاسية ثانية (فيديو)
خاص الجديد
نواب لبنانيون.. والسؤال: ما رأيكم بـ 7 أكتوبر؟ | شاهد التقرير
2026-10-07 | 15:27
A-
A+
نواب لبنانيون.. والسؤال: ما رأيكم بـ 7 أكتوبر؟ | شاهد التقرير
مقالات ذات صلة
ضُرب المحور وتمدّدت إسرائيل.. هكذا غيّر 7 أكتوبر وجه المنطقة | شاهد التقرير
ترامب: أجريت اتصالا مع نتنياهو والجانب الآخر دفع ثمنا باهظا لما قام به في 7 أكتوبر
لعنة 7 أكتوبر (في النشرة المسائية)
نواب لبنانيون.. والسؤال: ما رأيكم بـ 7 أكتوبر؟ | شاهد التقرير
خاص الجديد
لبنان
الجديد
غزة
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: نقاش حاد تخلله صراخ داخل لجنة التربية النيابية بين النائبين بلال الحشيمي وسليم الصايغ على خلفية "الملف التربوي"
يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من NeshanXLeila# عبر قناتنا على يوتيوب من خلال الرابط التالي:
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:24
تابعوا الحلقة الجديدة من برنامج "أربعا بنص الجمعة" مع رياض قبيسي الآن على الجديد
14:24
تابعوا الحلقة الجديدة من برنامج "أربعا بنص الجمعة" مع رياض قبيسي الآن على الجديد
14:01
المولّدات خارج الرقابة، الكهرباء غائبة والوعود الرسمية معلّقة.. مواضيع عدة نناقشها في "اربعا بنص الجمعة" بعد قليل على الجديد
14:01
المولّدات خارج الرقابة، الكهرباء غائبة والوعود الرسمية معلّقة.. مواضيع عدة نناقشها في "اربعا بنص الجمعة" بعد قليل على الجديد
13:38
لبنان يطرح ترتيبات أمنية مع إسرائيل على طاولة مفاوضات تامبا | شاهد التقرير
13:38
لبنان يطرح ترتيبات أمنية مع إسرائيل على طاولة مفاوضات تامبا | شاهد التقرير
يحدث الآن
رياضة
19:15
فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي
رياضة
19:05
فيديو - عطل مفاجئ يوقف فيران توريس
رياضة
19:03
بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي
اخترنا لكم
الشرق الأوسط و العالم
15:18
ضرب إيران قبل الانتخابات؟.. طلب من البيت الأبيض
الشرق الأوسط و العالم
15:08
دعمًا للسعودية.. هل تتحرك سوريا عسكريًا؟
خاص الجديد
13:38
لبنان يطرح ترتيبات أمنية مع إسرائيل على طاولة مفاوضات تامبا | شاهد التقرير
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-01
غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بخطوبة ابنتهما مريم على صديقها منذ أيام المدرسة
2026-10-03
الجيش يوقف 11 شخصًا في بشامون وطرابلس ويضبط أسلحة ومخدرات
19:01
القفز ممنوع في مدرجات بوخوم!
2026-09-22
تمريرة حاسمة وهدف.. بين فراس حمدان ونبيل بدر (فيديو)
2026-10-06
ليلى عبد اللطيف: إنزالات وعمليات كوماندوس في مناطق لبنانية (فيديو)
2026-08-28
برق ورعد وبَرَد.. استعدوا لأيام عاصفة
بالفيديو
بالفيديو
15:27
نواب لبنانيون.. والسؤال: ما رأيكم بـ 7 أكتوبر؟ | شاهد التقرير
13:25
ضُرب المحور وتمدّدت إسرائيل.. هكذا غيّر 7 أكتوبر وجه المنطقة | شاهد التقرير
13:10
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2026
12:38
وفاة "الطفل الذهبي" تحزن الجمهور التركي
09:41
في سوريا.. كوب ماء يختبر جودة الطريق! | شاهد الفيديو
07:58
بالفيديو - درون تتسلل إلى منزل في الجنوب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
07:35
عصابة في الجنوب.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل
أخبار لبنان
07:35
عصابة في الجنوب.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل
أخبار لبنان
10:25
200 مليون دولار من إيران لحزب الله.. و3000 دولار لكل عائلة؟ (رويترز)
أخبار لبنان
10:25
200 مليون دولار من إيران لحزب الله.. و3000 دولار لكل عائلة؟ (رويترز)
الشرق الأوسط و العالم
15:18
ضرب إيران قبل الانتخابات؟.. طلب من البيت الأبيض
الشرق الأوسط و العالم
15:18
ضرب إيران قبل الانتخابات؟.. طلب من البيت الأبيض
أخبار لبنان
06:06
صراخ في مجلس النواب.. ماذا يجري؟
أخبار لبنان
06:06
صراخ في مجلس النواب.. ماذا يجري؟
أخبار لبنان
08:34
"اشتباك وتوقيف".. ماذا يحصل عند الحدود السورية - اللبنانية؟
أخبار لبنان
08:34
"اشتباك وتوقيف".. ماذا يحصل عند الحدود السورية - اللبنانية؟
الشرق الأوسط و العالم
15:08
دعمًا للسعودية.. هل تتحرك سوريا عسكريًا؟
الشرق الأوسط و العالم
15:08
دعمًا للسعودية.. هل تتحرك سوريا عسكريًا؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026