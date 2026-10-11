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النائب فريد البستاني لـ"وهلق شو": أنصح ببيع ثلث احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بما يعادل 15 مليار دولار لإعادة ودائع المواطنين
2026-10-11 | 14:27
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النائب فريد البستاني لـ"وهلق شو": أنصح ببيع ثلث احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بما يعادل 15 مليار دولار لإعادة ودائع المواطنين
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مصادر قضائية للجديد: المضبوطات تشمل قرابة نصف طن من المتفجرات شديدة الانفجار بما فيها مادة السي 4 وقوالب وكرات معدنية تثير الاشتباه بامكان استخدامها في تجهيز عبوات
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