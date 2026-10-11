النائب سعيد الأسمر لـ"وهلق شو": يجب التحقيق مع قيادة حزب الله بشأن شحنة المتفجرات ولن نقبل بلفلفة الملف

مصدر قضائي لـ"الجديد": مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه الى التوسع في استجواب الموقوفَين من "حزب الله" بعد ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر