📺 شحنات الحزب.. تاريخ يتكرّر؟ (في النشرة المسائية)

وزير العمل محمد حيدر لـ #الجديد: مرسوم زيادة بدل النقل صدر في الجريدة الرسمية وينبغي تنفيذه بدءا من هذا الشهر وفقاً للتسعيرة المعتمدة من وزارة الطاقة