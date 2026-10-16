الهروب الكبير لكمال حايك على مدى 25 عاماً.. المهندس يحيى مولود يكشف خفايا في كهرباء لبنان (فيديو)

المهندس يحيى مولود لـ"هنا بيروت": هناك مجموعة من المحظيين تسعى الى إبقاء العتمة في لبنان من خلال عدم تشغيل معامل الكهرباء ولها مصالح في المولدات الخاصة والفيول المغشوش