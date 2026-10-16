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مولود: إدارة كمال حايك لشبكة الكهرباء قد تكون السبب بانكسار أحد محركات معمل الطاقة (فيديو)
2026-10-16 | 10:31
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مولود: إدارة كمال حايك لشبكة الكهرباء قد تكون السبب بانكسار أحد محركات معمل الطاقة (فيديو)
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