📺 "صار الوقت" لحفلة التضليل والدجل (تقرير خاص في النشرة المسائية)

معلومات الجديد: مشروع وزارة الدفاع للكهرباء يقوم على تخصيص جزء من الطاقة المنتجة للثكنات العسكرية، وبيع الفائض للدولة اللبنانية وفق أسعار متفق عليها مسبقاً

معلومات الجديد: مشروع وزارة الدفاع للكهرباء يقوم على تخصيص جزء من الطاقة المنتجة للثكنات العسكرية، وبيع الفائض للدولة اللبنانية وفق أسعار متفق عليها مسبقاً

معلومات الجديد: مشروع وزارة الدفاع للكهرباء يقوم على تخصيص جزء من الطاقة المنتجة للثكنات العسكرية، وبيع الفائض للدولة اللبنانية وفق أسعار متفق عليها مسبقاً

معلومات الجديد: رئيس الحكومة ووزير الطاقة بحثا مع الوفد القطري في نيويورك سبل مساعدة لبنان، ولا سيما في ملف الكهرباء