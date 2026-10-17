مصادر أمنية لـ"الجديد": إطلاق نار باتجاه شخصين في السعديات على خلفية خلاف سابق وسط توتر في المنطقة وتحرك أمني لملاحقة المتورطين

معلومات الجديد: وفد من النواب السنة سيلتقون الرئيس سلام للبحث في مرحلة ما بعد العفو العام وسط معطيات عن توجه القضاء الى اعتماد الصيغة الموقعة في مجلس النواب لا تلك المزودة بتعديلات من المجلس الدستوري