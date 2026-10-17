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2026-10-17 | 16:04
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مصادر أمنية لـ"الجديد": إطلاق نار باتجاه شخصين في السعديات على خلفية خلاف سابق وسط توتر في المنطقة وتحرك أمني لملاحقة المتورطين
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خاص الجديد
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المتورطين
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