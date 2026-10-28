📺 صناديق الإقتراع.. هل تفتح جبهة لبنان؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

مصادر دبلوماسية للجديد: الاجتماع الرباعي في طهران هو مقدمة لتحضير اقليمي للمرحلة المقبلة من عودة المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب وحفظ أمن المنطقة على قاعدة انها الفرصة الاخيرة تجنباً لفوضى كبرى