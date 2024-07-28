الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد

ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية أن الجانب الباكستاني نفى المعلومة المتداولة عن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، مشيرة إلى أن "تلك المعلومات تم نقلها بشكل خارج سياقها".

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء "اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلا بوزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها"، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء الوسيلة الإعلامية التي نشرت النبأ المذكور للتحقيق في الأمر.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني وجود التباس في نقل المعلومة عن لسانه، مشيرا في تغريدة إلى أنه قال: "التقيت قبل أيام بسفير دولة العراق في باكستان حامد عباس لفتة، والذي أخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش".

كما أوضح الوزير الباكستاني "تصريح السفير العراقي أخرج عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان، وهذا العدد 50 ألفا هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط، كما أنهم لم يختفوا وإنما تخلفوا عن العودة إلى بلادهم".

ولفت الوزير الباكستاني أن مواطنيه ذهبوا عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن "هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق".