مصادر أمنية اسرائيلية: عدد قتلى غارة الضاحية يتراوح بين 8 و10

اشارت القناة 12 الاسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن "عدد القتلى بعملية اغتيال ابراهيم عقيل، قائد وحدة النخبة في الحزب المعروفة باسم "قوة الرضوان"، بين 8 و10 بينهم 3 من قادة الرضوان".

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية، الى ان أكثر من 200 صاروخ أطلق من لبنان على إسرائيل خلال اليوم.



بدورها، اشارت القناة 14 الإسرائيلية الى ان خدمة الإسعاف رفعت درجة التأهب في صفوف طواقمها في جميع أنحاء إسرائيل.



وكانت أكسيوس نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، بان إسرائيل توصلت لنتيجة أنه لا تسوية للوضع على الحدود الشمالية دون تصعيد.