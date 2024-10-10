من هو الحاج وفيق صفا؟

من هو؟

مكان الولادة: بلدة زبدين المجاورة لمنطقة النبطية في جنوب لبنان

المسؤولية: مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله في لبنان

الانضمام: انضم إلى حزب الله عام 1984

الرئاسة: عين رئيساً للجنة الأمنية عام 1987

الإدارة: شخصية محورية في إدارة العلاقات السياسية والخارجية والأمنية للحزب

المفاوضات: له دور كبير في العديد من المفاوضات على الصعيدين الداخلي والإقليمي

تبادل الأسرى: شارك في عمليات تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل في 2006

لجنة المفاوضات: شارك في لجنة مفاوضات في 2000 خلال آسر 3 جنود إسرائيليين

حرب تموز 2006: شارك في مفاوضات إعادة جنديين أسرهما الحزب قبيل الحرب في 2006