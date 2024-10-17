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عربي و دولي

كيف اغتالت إسرائيل يحيي السنوار؟

2024-10-17 | 10:35
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كيف اغتالت إسرائيل يحيي السنوار؟
كيف اغتالت إسرائيل يحيي السنوار؟

أكدت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة، وهذا ما نقله العدو عن ملابسات إغتياله.

كان ضمن ثلاثة مسلحين

جاء في بيان مشترك للمتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي والشاباك أنه "خلال عملية قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين".

تبادل إطلاق نار

وأضافت أن قوة من جيش العدو الإسرائيلي "حددت مجموعة من الإرهابيين في مبنى على الأرض، وأطلقت النار عليهم، ومن ثم بدأ تبادل إطلاق النار. ودخلت القوة إلى المبنى ووجدت أن أحد الإرهابيين يشبه السنوار. وفق تعبيرهم. 

وبحسب المصادر العسكرية لـ إذاعة جيش العدو، فالمبنى الذي كان يقيم فيه السنوار كان محاصرا، وتم العثور على سترة عسكرية مليئة بالقنابل اليدوية على الجثة

تل السطان

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن جثة السنوار، عثر عليها الجيش الإسرئيلي في تل السلطان في رفح.

درون تعرفت على الجثة

وقال الجيش الإسرائيلي يقول إن طائرة بدون طيار تم إرسالها لمكان المبنى في حي تل السلطان برفح، وهي من تعرفت على ما يمكن أن يكون جثة السنوار قبل أن يصل الجنود إلى هناك، كما تم جلب المحققين الذين حققوا مع السنوار سابقا أثناء اعتقاله في إسرائيل للتعرف على جثته قبل إجراء فحص الحمض النووي

كيف اغتالت إسرائيل يحيي السنوار؟

عربي و دولي

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