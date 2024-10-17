كيف اغتالت إسرائيل يحيي السنوار؟

كان ضمن ثلاثة مسلحين

جاء في بيان مشترك للمتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي والشاباك أنه "خلال عملية قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين".

تبادل إطلاق نار

وأضافت أن قوة من جيش العدو الإسرائيلي "حددت مجموعة من الإرهابيين في مبنى على الأرض، وأطلقت النار عليهم، ومن ثم بدأ تبادل إطلاق النار. ودخلت القوة إلى المبنى ووجدت أن أحد الإرهابيين يشبه السنوار. وفق تعبيرهم.

وبحسب المصادر العسكرية لـ إذاعة جيش العدو، فالمبنى الذي كان يقيم فيه السنوار كان محاصرا، وتم العثور على سترة عسكرية مليئة بالقنابل اليدوية على الجثة.