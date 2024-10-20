أوكرانيا تطلق مسيّرات صوب موسكو
أفاد مسؤولون إقليميون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأن أوكرانيا أطلقت سلسلة من الطائرات المسيَّرة صوب العاصمة الروسية موسكو وغرب روسيا، وأضافوا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق "تلغرام"، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيَّرة واحدة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو.
وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع أضرار أو إصابات في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيَّرة في حي رامينسكي بمنطقة موسكو.