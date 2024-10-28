طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
أفاد تقرير لقناة 13 الإسرائيلية بأن الوزراء في اجتماع الكابينت أُبلغوا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة جاء كاستجابة لوابل الصواريخ الذي استهدف مدنيين "إسرائيليين"، وليس كرد على محاولة إستهدف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. حيث من المتوقع أن تتخذ إسرائيل ردودًا منفصلة.
وأشار التقرير إلى أن الوزراء وجهاز الأمن قدموا مقترحات متعددة، بعضها غير عادي وممنوع النشر، لردود مستقبلية، مؤكداً أن تلك الردود لن تكون مشابهة لهجوم الجمعة.
وكان لافتاً في التقرير، اقتراح وزيرة النقل ميري ريغيف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلاً من الوزراء.