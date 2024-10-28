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عربي و دولي

طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!

2024-10-28 | 17:29
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طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!
طرح إسرائيلي بإغتيال ميقاتي!

أفاد تقرير لقناة 13 الإسرائيلية بأن الوزراء في اجتماع الكابينت أُبلغوا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة جاء كاستجابة لوابل الصواريخ الذي استهدف مدنيين "إسرائيليين"، وليس كرد على محاولة إستهدف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. حيث من المتوقع أن تتخذ إسرائيل ردودًا منفصلة.

وأشار التقرير إلى أن الوزراء وجهاز الأمن قدموا مقترحات متعددة، بعضها غير عادي وممنوع النشر، لردود مستقبلية، مؤكداً أن تلك الردود لن تكون مشابهة لهجوم الجمعة.

وكان لافتاً في التقرير، اقتراح وزيرة النقل ميري ريغيف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلاً من الوزراء.

 

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نجيب ميقاتي

الحكومة اللبنانية

إسرائيل

ميري ريغيف

الكابينت الإسرائيلي

لبنان

نتنياهو

ميقاتي

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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في رأينا أن رد إسرائيل على إيران كان متناسبا ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".

وأوضح أن واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط.

وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية". وفق تعبيره.

17:49

الخارجية الأميركية: رد إسرائيل على إيران يجب أن ينهي المواجهة

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا ويجب أن ينهي المواجهة بين البلدين.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في رأينا أن رد إسرائيل على إيران كان متناسبا ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".

وأوضح أن واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط.

وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية". وفق تعبيره.

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