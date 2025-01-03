مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي

وكان النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ 52 عاما بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجدّدا بهذا المنصب الذي يعتبر ثاني أهمّ المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة. غير أن ثلاثة جمهوريين من حزبه صوّتوا لمرشّحين آخرين ولم يتسنّ لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطوّلة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.