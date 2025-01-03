مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي
أعيد الجمعة انتخاب الجمهوري مايك جونسون الذي يحظى بدعم دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب الأميركي، بعدما صوت لصالحه نائبان إضافيان من حزبه.
وكان النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ 52 عاما بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجدّدا بهذا المنصب الذي يعتبر ثاني أهمّ المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة. غير أن ثلاثة جمهوريين من حزبه صوّتوا لمرشّحين آخرين ولم يتسنّ لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطوّلة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.