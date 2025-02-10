الرئيس الإيراني عن ترامب: "يدعم القتلة"!
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران أن "الكيان الصهيوني هو الذي يزعزع أمن المنطقة وليست إيران"، مشيراً الى ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية".
وأضاف: "قادرون بوحدتنا على حل كل مشاكلنا والتصدي للولايات المتحدة"، مذكراً أن "ترامب يخطط للمؤامرات ضدنا ويدعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار مع إيران، ومن جهتنا لن نستسلم للقوى الأجنبية ولا نسعى إلى الحرب".
ولفت الى "اننا دافعنا عن غزة وعن الاعتداءات الهمجية وهذا دفاع عن المظلومين، ودائما يريدون إقحامنا في الحروب حتى لا نحل مشاكلنا الداخلية"، معتبراً أن "الأعداء لديهم خطط للاغتيالات ولكننا أقوياء".
وسأل: إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات مع طهران فلماذا فرضت العقوبات؟