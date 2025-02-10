الرئيس الإيراني عن ترامب: "يدعم القتلة"!

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران أن "الكيان الصهيوني هو الذي يزعزع أمن المنطقة وليست إيران"، مشيراً الى ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية".