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عربي و دولي

بالفيديو: قصف سوري على بلدة القصر اللبنانية

2025-03-16 | 16:36
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بالفيديو: قصف سوري على بلدة القصر اللبنانية
بالفيديو: قصف سوري على بلدة القصر اللبنانية

أظهر مقطع فيديو قصفًا سوريًا على بلدة القصر اللبنانية مساء اليوم، بعد بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية اتهمت فيه مجموعة من حزب الله بخطف ثلاثة من عناصر الجيش السوري عبر كمين على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، ثم اقتيادهم إلى الأراضي اللبنانية وتنفيذ عملية تصفية ميدانية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على هذا التصعيد الخطير.

من جهتها، نفت العلاقات الإعلامية لحزب الله بشكل قاطع أي علاقة للحزب بالأحداث التي جرت على الحدود اليوم.

لمشاهدة الفيديو:

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