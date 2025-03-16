بالفيديو: قصف سوري على بلدة القصر اللبنانية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشف رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، أنه في حال قررت الحكومة إقالته، فإنه سيحترم القرار، وأن استقالته ستكون في الظروف الأمنية المناسبة. وأشار إلى أن "آمال رئيس الوزراء في الحصول على ولاء شخصي تتناقض مع المصلحة العامة، وهي مرفوضة تمامًا".
أعلن زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن "العدو الأميركي" بدأ جولة جديدة من العدوان على اليمن، حيث نفذ غارات وقصفًا بحريًا استهدف المنازل والأحياء السكنية في صنعاء وعدد من المحافظات، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين. وأكد الحوثي أن الرد على التصعيد سيكون بتصعيد مماثل، مستهدفين حاملات الطائرات الأميركية وبوارجها.