على هامش جنازة البابا.. مصافحات لبنانية - دولية (صور)

مصافحات ولقاءات بين رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى وعدد من قادة الدول على هامش جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.