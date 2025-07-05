هدنة غزة.. تحرك إسرائيلي مرتقب وبيان من حماس

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء من المتوقع أن يتخذ قرارا خلال الساعات المقبلة بإرسال فريق تفاوض إلى القطرية الدوحة، لبدء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب المسؤولين، إلى سد الفجوات المتبقية بين الطرفين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في .

ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي من مكتب بشأن هذه التحركات، في وقت تستمر فيه الوسطاء لدفع مفاوضات التهدئة إلى الأمام.

من جهتها، أعلنت حركة حماس، أنها أجرت سلسلة اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية، للتشاور والتنسيق بشأن ردها على ورقة الإطار المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وآليات تنفيذه.

وأوضحت الحركة في بيان أن هذه الاتصالات شهدت "مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية".

وأكدت حماس أنها، عقب استكمال المشاورات الداخلية والخارجية، قدمت ردا موحدا إلى الوسطاء، تمت صياغته بروح إيجابية وبالإجماع.

وأشار البيان إلى أن الفصائل والقوى الفلسطينية كافة رحبت بالرد.



