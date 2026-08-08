"الخطة البديلة" جاهزة.. ماذا تحضّر إسرائيل؟

وأوضحت الصحيفة أن المخاوف "الإسرائيلية" دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبني خيارات إستراتيجية بديلة للتعامل مع احتمال استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي.
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجات شرق إندونيسيا في وقت مبكر السبت، قبالة سواحل جزيرة فلوريس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة ستة آخرين، فيما لا يزال شخصان تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة "الصحافة الفرنسية".
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب: "قريباً جدا سأعلن أن مضيق هرمز هو ارض تابعة للولايات المتحدة"، مضيفًا: "لدينا الحصار لا تمر اي سفينة إلا إذا أردناها ان تمر".