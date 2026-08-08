"الخطة البديلة" جاهزة.. ماذا تحضّر إسرائيل؟

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجات شرق إندونيسيا في وقت مبكر السبت، قبالة سواحل جزيرة فلوريس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة ستة آخرين، فيما لا يزال شخصان تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة "الصحافة الفرنسية".