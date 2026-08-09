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عربي و دولي

بعد اتفاقية مكة.. هل تصبح مصر العضو الرابع في التحالف الدفاعي؟

2026-08-09 | 02:05
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بعد اتفاقية مكة.. هل تصبح مصر العضو الرابع في التحالف الدفاعي؟
بعد اتفاقية مكة.. هل تصبح مصر العضو الرابع في التحالف الدفاعي؟

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يتوقع انضمام مصر "في المرحلة المقبلة" إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا.

أضاف فيدان خلال مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية "مصر هي بالفعل شريك طبيعي لنا في جميع القضايا. وأنا أعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر موجودة بيننا كتحالف".

وتابع "هناك بعض المسائل الفنية، وبمجرد إنجازها، لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف أيضا".

وأكد قائلا "وفقا لرؤية رئيسنا، لا ينبغي أن يبقى محدودا بثلاث دول، يجب أن نتوسع، وإذا لزم الأمر، أن يضم الجميع تحت هذه المظلة".

وأوضح فيدان خلال المقابلة أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها.

وقال فيدان "من الأهمية بمكان أن نضطلع بدور أكبر في إدارة شؤون منطقتنا، لأن القوى الخارجية المهيمنة لا تسهم في حل مشكلات المنطقة، بل تفاقمها"، من دون ذكر أي دولة بالاسم.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الذي أبرم الجمعة في مكة أعد له لأكثر من عامين، مشدّدا على أن "أي دولة لا تهاجمنا لن تكون هدفا لنا"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

ولفت إلى أن الغاية من الاتفاق بين الدول الثلاث الحليفة استراتيجيا لواشنطن "ليست توجيه رسالة إلى الخارج" بقدر ما هي "جلب الاستقرار الدائم إلى هذه المنطقة (الشرق الأوسط) التي ارتبط اسمها بعدم الاستقرار خلال المئة عام الماضية منذ انسحاب الدولة العثمانية منها"، وفق الوكالة.

وشدّد على أن الاتفاق لا يتعارض مع التزامات تركيا في حلف شمال الأطلسي.

وقال فيدان "لسنا أول من يتصرّف على هذا النحو"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة أبرمت اتفاقات مماثلة مع العديد من الدول من خارج حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك إسرائيل".


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