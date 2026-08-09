عراقجي لواشنطن: أوقفوا الانتهاكات أولًا!

أكد عباس عراقجي أن لا تجري مفاوضات مع حاليا وأن استئنافها مشروط بوقف الانتهاكات ودفع التعوضات.





وقال عراقجي في تصريحات الأحد إنه ليس هناك محادثات مع الأمريكيين في الوقت الراهن بل تبادل رسائل عبر الوسطاء الذين يحاولون إيجاد سبل لاستئنافها.



وشدد عراقجي على أن لا ترى إمكانية لاستئناف المفاوضات ما لم تتوقف عن انتهاكات مذكرة التفاهم وما لم تقدم تعويضات عن انتهاكاتها.



وقال: نجري مفاوضات مع لتحديد مسار بحري جديد عبر ، حيث يعمل الخبراء على الخرائط، وقد وصلت هذه المفاوضات إلى مرحلتها النهائية.



وحسب عراقجي، فإن تغيير الممرات البحرية في مضيق هرمز مسألة فنية وقانونية، وحتى التوصل المرتقب لاتفاق مع سلطنة لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز وهذا الأمر مرهون بتحقق شروط أخرى تم إبلاغها عبر الوسطاء.