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عربي و دولي

عراقجي لواشنطن: أوقفوا الانتهاكات أولًا!

2026-08-09 | 05:31
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عراقجي لواشنطن: أوقفوا الانتهاكات أولًا!
عراقجي لواشنطن: أوقفوا الانتهاكات أولًا!

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة حاليا وأن استئنافها مشروط بوقف الانتهاكات الأمريكية ودفع التعوضات.

وقال عراقجي في تصريحات اليوم الأحد إنه ليس هناك محادثات مع الأمريكيين في الوقت الراهن بل تبادل رسائل عبر الوسطاء الذين يحاولون إيجاد سبل لاستئنافها.

وشدد عراقجي على أن إيران لا ترى إمكانية لاستئناف المفاوضات ما لم تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاكات مذكرة التفاهم وما لم تقدم تعويضات عن انتهاكاتها.

وقال: نجري مفاوضات مع سلطنة عمان لتحديد مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز، حيث يعمل الخبراء على الخرائط، وقد وصلت هذه المفاوضات إلى مرحلتها النهائية.

وحسب عراقجي، فإن تغيير الممرات البحرية في مضيق هرمز مسألة فنية وقانونية، وحتى التوصل المرتقب لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز وهذا الأمر مرهون بتحقق شروط أخرى تم إبلاغها عبر الوسطاء.
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