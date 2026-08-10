بزشكيان يكشف تفاصيل لقاء الـ7 ساعات.. ماذا أوصى خامنئي؟

وصفه بـ«الجيد جداً» مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر نحو 7 ساعات، وجرى خلاله بحث عدد من القضايا المتعلقة بالبلاد.
وقال بزشكيان إن خامنئي شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي، محذراً من محاولات العدو استغلال الانقسامات وإثارتها داخل إيران.
وأكد الرئيس الإيراني أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التماسك الداخلي وتوحيد المواقف، في ظل ما وصفه بمحاولات تستهدف إثارة الانقسام داخل البلاد.
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجات شرق إندونيسيا في وقت مبكر السبت، قبالة سواحل جزيرة فلوريس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة ستة آخرين، فيما لا يزال شخصان تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة "الصحافة الفرنسية".
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب: "قريباً جدا سأعلن أن مضيق هرمز هو ارض تابعة للولايات المتحدة"، مضيفًا: "لدينا الحصار لا تمر اي سفينة إلا إذا أردناها ان تمر".