بزشكيان يكشف تفاصيل لقاء الـ7 ساعات.. ماذا أوصى خامنئي؟

وصفه بـ«الجيد جداً» مع ، استمر نحو 7 ساعات، وجرى خلاله بحث عدد من المتعلقة بالبلاد.

وقال بزشكيان إن خامنئي شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على والانسجام الداخلي، محذراً من محاولات استغلال الانقسامات وإثارتها داخل .

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التماسك الداخلي وتوحيد المواقف، في ظل ما وصفه بمحاولات تستهدف إثارة الانقسام داخل البلاد.