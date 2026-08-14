"بيبي أسوأ عدو لنفسه".. ترامب محبط من نتنياهو! (أكسيوس)

قال موقع أكسيوس، أنه "عندما التقى الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء في المكتب البيضاوي قبل أسبوعين، سأل عن وضعه في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول".



وبحسب أكسيوس، توقف للحظة، ثم تدخل أحد مستشاريه قائلاً: "سيدي الرئيس، إنه متقدم"، وفقاً لمسؤول أميركي مطلع على المحادثة.



وقال الموقع: "نتنياهو ليس متقدماً. وحتى الآن، لم يمنحه التأييد الذي يأمل فيه، رغم أن الصحفيين سألوه عن ذلك مراراً، ولا يزال بإمكان الرئيس تغيير موقفه، لكن مع بقاء 75 يوماً فقط على موعد الانتخابات، فإن الوقت بدأ ينفد أمام نتنياهو."



ووفق الموقع، "في الأسابيع الأولى من الحرب مع ، كان بعض مستشاري ترامب المقربين واثقين من أن الرئيس سيؤيد نتنياهو، كان ترامب يدافع علناً وبصوت مرتفع عن حصول نتنياهو على عفو ينهي محاكمته في قضايا الفساد، لكن مع مرور الوقت، بدأت أهداف ترامب ونتنياهو في السياسة الخارجية — وكذلك مصالحهما السياسية الداخلية — تتباعد، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، اتسعت الفجوة بينهما بشأن عدد من الملفات، وليس فقط إيران، بل أيضاً وغزة.



وقال مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى إن "ترامب، رغم إعجابه بنتنياهو على المستوى الشخصي، يشعر بالإحباط من قراراته وسياساته".



ونقل شخصان تحدثا مع الرئيس مؤخراً عن ترامب قوله بشأن نتنياهو "بيبي هو أسوأ عدو لنفسه".