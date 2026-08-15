زلزال يضرب إندونيسيا.. 20 قتيلاً والبحث عن عالقين تحت الأنقاض

وقال المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري فتح الرحمن
: "بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصاً وأصيب 6 ولا يزال شخصان تحت الأنقاض".
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حدد مركز الزلزال قبالة السواحل الشمالية لجزيرة فلوريس، على بعد نحو 68 كيلومتراً شمال غرب
مقاطعة إندي، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط.
وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها، بلغت قوة الأولى 5.6 درجات والثانية 5.9 درجات.
وحذرت السلطات الإندونيسية
من احتمال حدوث تسونامي عقب الزلزال، قبل أن ترفع التحذير بعد وقت قصير.