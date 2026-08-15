زلزال يضرب إندونيسيا.. 20 قتيلاً والبحث عن عالقين تحت الأنقاض

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجات شرق في وقت مبكر السبت، قبالة سواحل ، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة ستة آخرين، فيما لا يزال شخصان تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة "الصحافة الفرنسية".