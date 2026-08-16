بيان مشترك: مصر والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا والسعودية وتركيا وباكستان تندد برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة

جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

