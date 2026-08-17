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عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة

2026-08-17 | 12:32
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة

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أفادت الوكالة العربية السورية "سانا"، أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، التقى في مدينة ‏إسطنبول التركية، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية ‏إلى سوريا والعراق توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات ‏الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في ‏سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة ‏إعادة الإعمار‎.‎

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