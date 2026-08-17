الشيباني وباراك في إسطنبول.. بحث رفع العقوبات وإعادة الإعمار (صور )

أفادت الوكالة "سانا"، أن والمغتربين أسعد الشيباني، التقى في مدينة ‏إسطنبول التركية، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية ‏إلى والعراق توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات ‏الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في ‏سوريا، بما في ذلك استكمال رفع المفروضة عليها ودفع عجلة ‏إعادة الإعمار‎.‎

