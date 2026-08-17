الشيباني وباراك في إسطنبول.. بحث رفع العقوبات وإعادة الإعمار (صور )

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص من أجل السلام جاريد كوشنر أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتمهّل قبل إبرام صفقة مع إيران"، مشيراً، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى أنّ "المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى".
بعد تهديده بضرب سلطنة عُمان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتعامل مع السلطنة بطريقة جيدة، "كما نتعامل مع أي جهة أخرى".