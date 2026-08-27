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عربي و دولي

ترامب: مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل

2026-08-27 | 13:37
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ترامب: مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل
ترامب: مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل
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ترامب: مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل

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