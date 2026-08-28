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عربي و دولي

الذهب ينخفض.. كم بلغ سعر الأونصة؟

2026-08-28 | 03:23
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الذهب ينخفض.. كم بلغ سعر الأونصة؟
الذهب ينخفض.. كم بلغ سعر الأونصة؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4576.30 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4629.00 دولارًا للأوقية.



إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية، منهيةً سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 89.70 دولارًا للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي (1.30) دولار، أو (1.6%)، لتبلغ (83.53) دولارا للبرميل.


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