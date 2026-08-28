الذهب ينخفض.. كم بلغ سعر الأونصة؟

وانخفض في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4576.30 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4629.00 دولارًا للأوقية.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار بأكثر من 2% عند التسوية، منهيةً سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 ، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 89.70 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي (1.30) دولار، أو (1.6%)، لتبلغ (83.53) دولارا للبرميل.