القناة 13 الاسرائيلية: رئيس الشاباك في زيارة سرية لأميركا لمناقشة عدة قضايا حساسة

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مساعديه يدرسون شنّ ضربات محدودة في مضيق هرمز، بهدف منع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية التي قد تستخدمها لاستهداف السفن.



وبحسب "أكسيوس"، وضعت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الخطة خلال الأسبوع الماضي، وتحظى بدعم وزير الدفاع بيت هيغسيث، لكنها لم تحصل على موافقة ترامب قبل تبادل إطلاق النار مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قد يدفع التصعيد الأخير الرئيس الأميركي إلى إعطائها الضوء الأخضر.



وقال مسؤول أميركي إن الهدف من الخطة هو تقليل مخاطر الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأميركية وطائرات سلاح الجو، واصفًا الفكرة بأنها تهدف إلى "جزّ العشب".



ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الرئيس يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة أمامه"، مضيفًا أن الإيرانيين "يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم دائمًا يتأخرون يومًا وينقصهم دولار".