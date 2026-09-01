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عربي و دولي

هبوط للذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

2026-09-01 | 02:17
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هبوط للذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟
هبوط للذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

ظلّت تحركات أسعار الذهب باهتة اليوم وسط ترقبهم بيانات مهمة عن سوق العمل الأميركية، والتي قد تشكّل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب "وفا".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4437.10 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 آب.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4485.30 دولارًا للأوقية.

إلى ذلك، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم، مواصلةً المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 56 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 91.05 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1%، لتبلغ 86.59 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت قد أنهى الجلسة السابقة مرتفعًا بنسبة 2.7% عند التسوية، بينما سجل الخام الأميركي زيادة بنسبة 2.8%.
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