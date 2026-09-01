هبوط للذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

ظلّت تحركات أسعار باهتة وسط ترقبهم بيانات مهمة عن سوق العمل الأميركية، والتي قد تشكّل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب "وفا".

وانخفض في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4437.10 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 آب.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4485.30 دولارًا للأوقية.



إلى ذلك، سجلت أسعار ارتفاعًا ، مواصلةً المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 56 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 91.05 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1%، لتبلغ 86.59 دولارًا للبرميل.



وكان قد أنهى الجلسة السابقة مرتفعًا بنسبة 2.7% عند التسوية، بينما سجل الخام الأميركي زيادة بنسبة 2.8%.