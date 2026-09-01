هبوط للذهب.. كم بلغ سعر الأونصة؟

وانخفض الذهب
في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4437.10 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 آب.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4485.30 دولارًا للأوقية.
إلى ذلك، سجلت أسعار النفط
ارتفاعًا اليوم
، مواصلةً المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 56 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 91.05 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1%، لتبلغ 86.59 دولارًا للبرميل.
وكان خام برنت
قد أنهى الجلسة السابقة مرتفعًا بنسبة 2.7% عند التسوية، بينما سجل الخام الأميركي زيادة بنسبة 2.8%.