تراجع جديد للذهب.. إليكم الأسعار

انخفض سعر ، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ أدى تصاعد حدة الصراع في إلى ارتفاع أسعار وإثارة ​مخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، بينما ركز المستثمرون على بيانات الوظائف ‌الأميركية المرتقبة، بحسب "رويترز".

