وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في غزة أو لبنان فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع فورًا

العودة الى الأعلى وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون للدفاع والهجوم بتنسيق كامل مع أميركا