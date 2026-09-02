إسم جديد لـ"هرمز"؟.. ترامب مجددًا

قال الرئيس الأميركي : "بعدما أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة"،

وسأل في منشور على منصته "تروث سوشيل": "هل ينبغي لنا تغيير اسمه إلى "مضيق "؟ وكما هي حال أميركا نفسها؟"، وختم ترامب: "فسيصبح «أكثر سخونة» من أي وقت مضى!".