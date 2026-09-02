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عربي و دولي

ترامب: مستعدون في أي وقت!

2026-09-02 | 15:14
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ترامب: مستعدون في أي وقت!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "استعداد بلاده لشن هجوم جديد على إيران في أي وقت"، مشيرًا إلى أن "الحملة المتجددة على ايران "لن تستمر طويلًا".

ووصف ترامب هجوم الليلة الماضية بأنه "عنيف جدًا"، لافتًا إلى أن "إيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ، كما كانت تعمل على بناء صاروخ يُسقط ألغامًا، قبل أن يتم تدميره".

وقال: "الأمر بسيط جدًا إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، اعلن ترامب: "الولايات المتحدة تسيطر عليه وتُخرج عبره يوميًا سفنًا محمّلة بملايين براميل النفط"، موضحًا أن "العملية تجري من دون مشكلات في معظم الحالات".
 
ترامب: مستعدون في أي وقت!

عربي و دولي

واشنطن

ترامب

إيران

هرمز

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