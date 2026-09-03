قرار كبير يلوح في واشنطن بشأن حرب إيران

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات ​المتحدة، التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة ‌لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

