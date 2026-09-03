قرار كبير يلوح في واشنطن بشأن حرب إيران

يؤيد فكرة إعلان انتهاء الحرب مع إيران.
وبحسب الصحيفة يأتي موقف ترامب في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالمواجهة مع طهران، فيما تتجه الأنظار إلى الخطوات التي قد تتخذها الإدارة الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
أعلنت السفارة الأميركية في القدس أن "السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والسفير الأميركي في إسرائيل هاكابي التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة المضي قدما في تنفيذ اتفاق الاطار"،